Autoridades del Deliberante participaron de las Bodas de Oro de "Helen Keller" Jun• 27•16 En instalaciones del Cine Select", con motivo de un nuevo aniversarios de la Escuela Especial N° 7 "Instituto Helen Keller", Ediles de la ciudad participaron del acto de celebración organizado por esta institución que se lució con un imponente evento, plasmado de alegría y emociones. Lisandro Aguiar, Presidente del Concejo Deliberante, estuvo acompañado de los concejales Marta Russo Arriola, Estela Flores, Patricia Moya y Santiago Jubert. También, acompañaron la ceremonia autoridades provinciales, municipales, directivos y alumnos de diferentes establecimientos educativos, familiares de los alumnos que asisten a la institución educativa y público en general. El acto dio inició con el ingreso de la Bandera de Ceremonias, escoltadas por alumnos de diferentes instituciones educativas que participaron del encuentro, y prosiguió con la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música. Cabe destacar que la Directora de la Institución, en su alocución dio lectura de la Resolución de la Minuta de Declaración N° 20/2016 sancionada por el Concejo Deliberante, durante la sesión ordinaria N° 07/ 2016, en la cual se la declarada de Interés Municipal este aniversario, mostrándose muy agradecida por lo que significa para ellos, esta declaración. El acto continuó con la entrega de medallas de reconocimientos al personal con antigüedad de más de 25 años y a los ex directivos que hicieron mucho por la institución. Luego se mostraron dos videos, el primero realizado con alumnos del establecimiento y de alumnos de escuelas inclusivas de la provincia, después prosiguió un video institucional virilizando todo lo relacionado con el modo de trabajo de la institución. Durante su discurso, el concejal Lisandro Aguiar expresó "es un honor estar aquí en los 50 años de la Institución, una institución que trabaja constantemente por el bien común, particularmente con los Sordo Mudos de San Salvador de Jujuy, nos parece que es muy loable. He participado de muchas de las actividades que realizan, realmente desarrollan todo tipo de actividades que hacen al bien común. El coro que tienen es un coro magnífico, tuvieron actuaciones en distintos lugares y se han lucido. Estoy agradecido por la invitación a los directivos de la institución, a cada uno de los actores que hacen que esta institución prospere y siga creciendo, hace poco han estrenado el establecimiento nuevo, y eso muy importante, primordialmente porque desarrollan todas sus actividad poniéndole el corazón". "Y como deje plasmado en el libro de recuerdo de la institución -Aguiar significó – les deseo muchas felicidades a todo el cuerpo docente y que sea por muchos años más en pos del bien común. Nosotros apoyamos la integración de los niños y la apoyamos fuertemente". El concejal Santiago Jubert, en este sentido declaró que "vinimos a acompañar, es importante estar presente en esta conmemoración, es elemental y noble la tarea que realizan quienes dedican su tiempo a educar y enseñar a estos niños que tienen esta capacidad diferente, nosotros como sociedad tenemos que ver la forma de incorporarlo y hacerlos participar más activamente y por esa razón vamos a seguir trabajando para incorporarlos definitivamente en la sociedad". Por último la Directora, Mirian Chauque refirió "estoy muy emocionada, que la Institución Helen Keller cumpla 50 años de trayectoria educativa, pasamos muchos momentos durante los procesos, en donde se fueron reformulando modalidades de trabajo y comunicación con los alumnos, creo es momento de hacer una valoración de todo lo logrado y pensar en el futuro. Es una gran responsabilidad y por eso lo vivimos con mucha emoción. En referencia a la presencia de los concejales la Directora de la institución agregó: "Muy agradecida del trabajo en conjunto que realizamos con las autoridades municipales que nos dan mucha apertura social. Trabajamos codo a codo con ellos y creo que alcanzamos muchos objetivos, cada etapa es un objetivo alcanzado que da pie a nuevos objetivos, estamos constantemente en procesos analizando cómo y de qué manera mejorar las trayectorias educativas de nuestros alumnos", concluyó. El Instituto Helen Keller, fue creado en el año 1966 con el nombre de Escuela Especial Nº 7 para la atención de niños sordos, en la intención de favorecer a su estimulación temprana, actualmente cuenta con Nivel Inicial, EGB 1 y 2 más Séptimo. Está ubicado en calle Magallanes Nº 201 de barrio Coronel Arias de nuestra ciudad.

