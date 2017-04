Uso de Espacio Público

EDILES SE REUNIERON CON VENDEDORES AMBULANTES NUCLEADOS EN ATAVI Ago• 22•16 El cuerpo de concejales recibió la visita de representantes de ATAVI (Asociación de Trabajadores Ambulantes y Venta Independiente) nucleados en el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) en el marco de las rondas de consultas pautadas para avanzar con el proyecto de ordenanza sobre el ordenamiento del espacio público, norma impulsada por el Presidente de la institución, Lisandro Aguiar. En la oportunidad, se logró avanzar sobre puntos importantes de la norma, aunque lo más destacado fue que los ambulantes coincidieron en la necesidad de reorganizar la venta ambulante en las calles y puentes de nuestra ciudad a través de una norma regulatoria. Una vez finalizada la reunión, Lisandro Aguiar destacó que “escuchamos las postura de los representantes de Atavi, con quienes tenemos coincidencias importantes. Puntualmente tratar el tema de la ocupación de la vía pública como una excepción, tener en cuenta que para ocupar la vía pública se debe ser residente en San Salvador de Jujuy, también que se debe hacer estudios socio económicos y determinar que realmente la familia que realice una actividad en la vía publica tenga necesidades, para ello, habrá que chequear cuales son los ingresos máximos que se deben obtener. En varios aspectos se llegó a consensos importantes a fin de seguir avanzando en este proyecto que tiene por objeto regular y establecer con claridad los derechos y obligaciones de las personas que ocupen la vía pública para el ejercicio de una actividad comercial”. Asimismo, agregó que “la reunión fue muy positiva y nos van a hacer llegar por escrito algunas observaciones que tienen al articulado puntual de la ordenanza”. Sobre futuras reuniones sobre el tema, mañana –miércoles- recibirán a otra organización de vendedores ambulantes (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina – SIVARA); el jueves a representantes de Empleados de Comercio y la semana que viene a los de la Unión de Empresarios, “con el objetivo de escuchar a todos los sectores para poder llegar a definiciones consensuadas en la redacción final de la ordenanza, de manera de poder emitir dictamen. Hoy lo que está haciendo el Ejecutivo es aplicar la legislación vigente, estamos trabajando en otra legislación, la función del Ejecutivo es seguir avanzando en el reordenamiento, nosotros vamos a seguir trabajando en una ruta paralela con el proyecto de ordenanza y la idea es continuar escuchando los distintos actores hasta que podamos formar convicción y seguramente en el transcurso de la semana que viene vamos a tener un proyecto más armado y definitivo que podría ser puesto a consideración por las autoridades correspondientes”, finalizó. Por su parte, Marcelo Cabero, referente de ATAVI, destacó que “hay muchísimos puntos donde realmente hubo acuerdo, hay otros donde hay diferencia y vamos a seguir tratando porque nada está cerrado, estamos dialogando, se está comenzando a tratar la ordenanza. Es bueno que participen muchos actores en esta ordenanza, porque la sociedad en su conjunto tiene que ser parte y todos tienen que emitir su opinión. Así que consideramos que fue muy positiva la reunión, tuvimos una buena charla, esperemos buscar el consenso y lo mejor para la gente, esa es la expectativa, tanto de los concejales como la nuestra, que la gente no se quede sin trabajo y que no seamos excluidos”. Al ser consultado sobre la propuesta que trajeron desde la ATAVI afirmó que “por ahí modificar en algunas partes con el tema de la cantidad de vendedores por zona, que no puede existir una zona donde no existan vendedores ambulantes, es imposible, porque hay vendedores que son tradicionales y que no pueden quedarse sin trabajo, gente que desempeña su labor hace más de 30 años, no pueden de la noche a la mañana desaparecer. También que se tenga en cuenta lo socio-económico del compañero, el que tenga calle que sea quien realmente tenga una necesidad comprobable, no es para empresarios eso es lo que planteamos. Siempre consideramos que la gente más humilde tiene derecho a estar en la calle y el gobierno tiene la obligación de legalizarlos y ayudar a nuestros compañeros a salir adelante. No estamos cerrados al diálogo, vinimos a plantear las diferencias que nosotros consideramos que nos afectarían, notamos buena predisposición por parte de los concejales, esperemos que haya consenso y que sea productiva esta ordenanza que beneficia a todo el conjunto de la población”, finalizó. La reunión fue presidida Lisandro Aguiar, acompañado de los concejales Patricia Moya, José Luis Sánchez, Miguel Morales, Federico Noro, Santiago Jubert, Miran Burgos, José Luis Bejarano, Facundo Figueroa y Estela Flores. Mientras que los encargados de hablar ante los ediles fueron Marcela Vargas y Marcelo Cabero. | No Comments » Posted in Política

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.