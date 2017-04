Estacionamiento medido: extensión de permiso precario, actualización de tarifas y creación de cuerpo de inspectores Ago• 25•16 El Cuerpo de Concejales capitalinos, en el marco de la novena sesión ordinaria, aprobaron la Ordenanza Nº 6874/16 prorrogando hasta el 30 de Noviembre del año 2017, el permiso precario otorgado a la Cooperativa “16 de Noviembre” para la explotación del Sistema de Estacionamiento Medido o Controlado por ocupación y/o utilización del espacio del dominio público municipal, en la zona permisionada. La sesión contó con la presencia de los concejales: Mirian Burgos, Patricia Moya, Estela Flores, Marta Russo Arriola, José Luis Sanchez, Santiago Jubert, Federico Noro, José Luis Bejarano, Miguel Morales y Facundo Figueroa Caballero, más la Secretaria Administrativa Virginia Llapur a cargo interinamente de Secretaria Parlamentaria. Al respecto, el concejal Lisandro Aguiar, titular del Parlamento comunalestimó que “se aprobaron dos Ordenanzas con respecto al estacionamiento medido, en una de ellas se amplió el radio uno hasta la Avenida Italia en la zona Sur del casco céntrico. Otra Ordenanza establece un nuevo sistema de contralor, es un cuerpo especifico destinados a que haya un grupo de empleados municipales que su único fin sea justamente controlar la tarjeta de estacionamiento, de manera tal que esta actividad no sea relacionada por la Dirección General de Transito, para que los inspectores de tránsito puedan destinar su esfuerzo y sus horas de trabajo a lo que es la seguridad vial, es algo fundamental esto es la base del segundo proyecto que el inspector destina todo su tiempo a controlar las dobles filas, a colaborar los cruces de las esquinas, a ver todo lo que hace a la seguridad del tránsito”. En este sentido, la norma también establece una actualización tarifaria, quedando de la siguiente manera: Zona I : Radio Pago comprendido entre Calles General Paz, Salta, Urquiza, Avenida Italia, Bustamante, Independencia, Ramírez de Velazco, San Martín y Belgrano: $10. Zona 2 : Estacionamiento de vehículos en el resto de la zonas tarifadas: $8. Mientras que el estacionamiento de motos, moto-vehículos y similares : $5. En otro articulado, el dispositivo legal que primero fue aprobada en general y luego en particular con algunas modificaciones, establece incorporar al área de estacionamiento medido permisionado como Banco de Estacionamiento, la calle Airampo, Avenida España y Avenida Córdoba, ambas en toda su extensión. El precio del canon por ocupación y/o utilización del espacio de dominio público municipal en dicha zona será de $10, por turno tarde o mañana. Asimismo, se deja establecido autorizar al Departamento Ejecutivo a incorporar dentro del área de estacionamiento medido permisionado, las playas 19 de Abril que no sean destinadas a Carriles Selectivos. La tarifa para esta área será la misma que la establecida en la Zona I ($10). En este contexto, el concejal Facundo Figueroa remarcó que “mediante dos ordenanzas muy importantes se aprobó una modificación estructural de lo que es el sistema del estacionamiento tarifario relacionado a la cooperativa “16 de Noviembre”, se aprobaron normas fundamentales que van a dar un cambio de óptica y de eficiencia en el sistema”. “Se hicieron cambios estructurales que están dirigidos a solucionar un problema que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, que si bien no era grave, había falta en el sistema de estacionamiento cobrado, fue una iniciativa muy buena del Intendente de la capital”, destacó. Finalmente comentó el edil, “propuse algunas modificaciones en algunos artículos que no estaban claros, y fueron aceptadas por el bloque oficialista, en general dije que iba a acompañar este proyecto y así lo hice con las ordenanzas, no pensando en que se tratara de una prórroga de concesión y de un aumento de tarifa, sino pensando en un cambio estructural del sistema que tiende a resolver problemas que ya eran crónicos dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy”. Otras normativas aprobadas La ordenanza Nº 6875/16 referente a la creación del Cuerpo de Controladores del estacionamiento medido, tendrá por objeto el control del efectivo del canon de ocupación de la zona de estacionamiento tarifado, y la confección de las actas de infracciones correspondientes por falta de pago o defectuosa confección. La ordenanza, también tuvo algunas modificaciones propuesta por los ediles y establece autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar hasta cuarenta agentes de la planta municipal al mencionado Cuerpo de Controladores, debidamente identificados y con previa capacitación. En otro orden, los Ediles aprobaron la Ordenanza Nº 6877/16, a raíz de un proyecto de Ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo, referente a que la Municipalidad adhiera a la Ley Nº 5153/99 de “Ética Pública” y su modificatoria M5887/15, emitidas por la legislatura de la provincia. Los concejales también aprobaron la Minuta de Comunicación Nº 23, impulsada por el concejal Miguel Morales, referente a que el Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, realice las medidas de control y seguridad, con los fines de sancionar y/o clausurar el local nocturno Zeppelin, ubicado en Avenida Alte. Brown, por funcionar fuera de los horarios permitidos por las Ordenanzas locales.-

