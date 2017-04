Avanzan estudios con vistas a la llegada de Tecnópolis Federal en el mes de marzo Oct• 24•16 Ante la recorrida que realizaron funcionarios provinciales a lo largo del fin de semana por los predios de la Ciudad Cultural, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge indicó que “se están realizando todos los estudios previos y correspondientes para recibir en el próximo mes de marzo la llegada de Tecnópolis a la provincia”.

“Es importante poder contar con la llegada de Tecnópolis Federal, teniendo en cuenta la atracción que significa para los chicos, grandes y la familia en general. Se logró una alta calidad, en espacio democratizado concentrando lo mejor para establecer valores en la educación, investigación, el pensamiento y el funcionamiento del cerebro con todas las ciencias, las artes, la producción y creatividad en todos los ciudadanos”.

El Intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, indicó que “vine totalmente asombrado de lo que significa este nuevo Tecnópolis en una impronta que estaremos viviendo en la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

“Contar con la posibilidad de traer esta muestra a la provincia potenciará el capital educativo, cultural y social de los estudiantes y los jóvenes que asistan a dicha muestra”, explicó Jorge.

Sumado a cada uno de los espacios que propone la muestra interactiva, también se realizan actividades diarias con formatos lúdicos e interactivos para complementar a la enseñanza de los contenidos presentados en cada uno de los sectores tanto culturales, sociales, científicos, académicos, etc.

Esta muestra Federal de ciencia, arte y tecnología propuso hasta el momento distintas estaciones de paleontología, realidad virtual, experiencias sensoriales, arte, matemática, robótica, física, geología, ciencia y moda, pista de skate, entre otras, para conocer y descubrir en el recorrido, por lo que se espera que el año entrante llegue a la ciudad de San Salvador con algún atractivo más.

Tecnópolis Federal, es una propuesta que propone ser un espacio de encuentro e intercambio que sirva como nexo entre los ciudadanos y la cultura en cada uno de los rincones del país; pero a su vez, trabajando en las culturas propias de cada una de las provincias a las que visita, en tal sentido se realizarán estudios correspondientes de la provincia de Jujuy particularmente.

Dentro de lo que significa "Ciudades para emprender", Jorge asentó que no es casualidad que se haya elegido a la ciudad de San Salvador de Jujuy para traer esta gran muestra cultural, ya que fue elegida dentro de 170 ciudades y denominada como ciudad para emprender, imponiendo un programa específico en el diagnóstico, en la concientización y formación para futuros emprendedores; pensando nuevas mecánicas para generar empleo y la posibilidad de desarrollo de jóvenes que entienden esta nueva mecánica de generar salidas laborales apostando al crecimiento propio".

