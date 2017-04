Sorteo de la Elección Reina por Capital Oct• 24•16 En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), las flamantes reinas de los diferentes colegios de la Ciudad se dieron cita en el Ente Autárquico Permanente para participar del sorteo que definió el orden en el que desfilaran las candidatas a reina por Capital el próximo 16 de septiembre.

La convocatoria de las candidatas tuvo lugar en el Ente Autárquico Permanente que contó con la participación de las jóvenes estudiantes.

58 CANDIDATAS EN LA ELECCIÓN CAPITAL

Por su parte, la Coordinadora de la elección reina por Capital, Kiti Conde, se mostró contenta por la presencia de las candidatas y señaló que “el sorteo se realiza todos los años con las 58 candidatas y la presencia de los padres ante escribanos, y el número que les toca es con el que van a desfilar esa noche” indico.

“Es un día muy especial, hoy comienza la agenda de actividades de las candidatas en el marco de las fiestas” continuo diciendo Conde y resalto el trabajo conjunto que se está realizando con el municipio local y dijo “el servicio que nos aporta esa noche la Municipalidad de la Capital es muy importante para las candidatas, aparte de toda la escenografía” expresó.

De tal manera, el Coordinador del espectáculo, Gustavo Caliva, dijo que “la fiesta se está preparando hace mucho tiempo para que esa noche la gente pueda disfrutar de algo diferente” y agrego que “para ese día hay un espectáculo de apertura, el desfile de las candidatas y un número intermedio que es un grupo conocido de Jujuy” finalizó. | No Comments » Posted in Sociedad

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.