SE APROBÓ ORDENANZA 6899 PARA LICITAR NUEVAS LICENCIAS DE TAXIS Por unanimidad del cuerpo deliberativo Nov• 07•16 En el marco de la décimo cuarta sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó por unanimidad la Ordenanza N° 6899, impulsada por el Presidente de la institución, Lisandro Aguiar, por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para adjudicar hasta un máximo de setenta licencias o certificados de habilitación para el transporte público de pasajeros del servicio de taxi-radio llamada, tanto para la adjudicación de licencias nuevas como para sustituir eventuales vacantes de licencias preexistentes. Al respecto, Lisandro Aguiar, remarcó que “es importante destacar que ha sido sancionada por unanimidad de los concejales presentes y que hace 13 años que no se entregaba ningún tipo de licencia en el municipio capitalino. La licitación está destinada con exclusividad a choferes del sistema de taxi con más de cinco años, que no tengan ningún otro tipo de ingreso y que en todo su núcleo familiar no exista otra licencia”. Más adelante, agregó que “creemos que es una buena medida a fin de generar al menos 70 fuentes de trabajo genuinas, a través de un sistema legal, lo más transparente posible y con escribanos públicos, con mucha importancia para el sector de choferes y los usuarios en sí, que verán fortificado el servicio y con la incorporación de vehículos nuevos. La ordenanza establece, como una forma de reforzar la prestación del servicio en Alto Comedero, que las 70 licencias deben tener bases en ese barrio, vital para brindar a los vecinos de ese sector un mejor servicio”. Acerca de la ordenanza 6899 La norma establece, entre otros aspectos, que podrán presentarse solamente personas físicas, aceptándose preferentemente la propuesta de cotitularidad de hasta dos personas, siempre que quienes se presenten cumplan con la ordenanza 3089/00 y otros requisitos impuestos en la norma aprobada. Las licencias otorgadas tendrán el carácter de intransferible y todos los adjudicatarios deberán prestar servicios a través de empresas que fijen domicilio legal y de sus instalaciones exclusivamente en el sector de Alto Comedero. | No Comments » Posted in Sociedad

