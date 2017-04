Por el Día Internacional a la No Violencia contra la Mujer INAUGURARON MURAL EN EL INSTITUTO HELEN KELLER “CONMIGO NO” Dic• 19•16 Este viernes por la mañana el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, conjuntamente con las concejales Patricia Moya y Marta Russo Arriola, participaron de la inauguración de un Mural en instalaciones de la Escuela Especial Nº 7 “Instituto Helen Keller”. En el año de sus 50° aniversario, un grupo de alumnos de la “Helen Keller” recibió un premio por su trabajo relacionado a la no violencia contra la mujer, denominado “Conmigo No!! Ni Golpes que lastimen, Ni Palabras que Hieran”. El Mural, que hace referencia a la no violencia contra la mujer, fue elaborado por Gloria Tolaba y María Luisa Sosa, ambas pertenecientes al Movimiento Internacional Muralista “Italo Grassi”, quienes recibieron el apoyo de alumnos de la institución, como así también algunos vecinos del lugar. Lamentablemente el Mural, que fue terminado cerca de las tres de la mañana de este viernes, sufrió el vandalismo de grafitis lo que causó hondo penar en las muralistas, alumnos y directivos de la institución. El mismo será reparado con la colaboración del Concejo Deliberante y el espíritu superador de sus artistas y alumnos de la institución. En este marco, el concejal Lisandro Aguiar destacó que se viene trabajando en conjunto con el Instituto Helen Keller, “en este caso con una temática que especifica la violencia de género. Se ha desarrollado un hermoso mural que lamentablemente ha sido vandalizado la noche anterior y esto es justamente lo que nos preocupa, veníamos a inaugurar un mural sobre la violencia de género y acá ha sido violentado”. En este sentido, agregó que “simplemente solarizarme con las artistas, ya nos hemos puesto a disposición para que pueda ser arreglado el hermoso mural que se ha desarrollado y que también tiene información ya que está el número de teléfono 144 que es la línea gratuita que cualquier mujer que sufra violencia de género pueda utilizarla, a fin de poder que de alguna manera sea asesorada y atendida en sus dolencias. Enfatizó que “el Concejo Deliberante, dando cumplimiento a la ordenanza 6903/16, está colaborando con la difusión de la línea 144 a través de una campaña en algunos colectivos de la ciudad de San Salvador de Jujuy”. Por su parte, las muralistas Gloria Tolaba y María Luisa Sosa, afirmaron que “hoy que es el día de la no violencia de género, habíamos pensado en hacer este mural debido a que la escuela cumplió 50 años y que los alumnos de 7mo grado hicieron un proyecto que se llama “Conmigo no” que justamente trata de la violencia. Hemos tenido el acompañamiento de algunos jóvenes de acá, niños y alumnos de la escuela para poder realizar este trabajo que fue muy arduo”. “El proyecto que hicieron los chicos – continuaron- fue muy destacado, han recibido felicitaciones y este mural era un modo de reforzar ese trabajo, representando la mujer en diferentes edades, en diferentes ámbitos. El trabajo ha sido muy arduo porque trabajamos incluso de noche, porque no íbamos a llegar por el tema de la lluvia. Hoy en un día importante como un modo de tomar conciencia para la sociedad y que los niños del tema de la no violencia”, finalizaron. Del acto también participaron la Vice-Directora de la institución, Carmen Vargas; el Secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad, José Rodríguez Bárcena; la Secretaria de Desarrollo Humano, Amalia Sinfuente; la Directora General de Desarrollo Familiar, Rossina Garrido y la Directora de Paridad de Género, Raquel Nadal. | No Comments » Posted in Sociedad

