EDILES PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO NIVEL SECUNDARIO Escuela Municipal Marina Vilte Abr• 04•17 En este marco, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó que “es un doble festejo, los 23 años de la Escuela Marina Vilte y también estamos celebrando lo que es este nuevo edificio, fruto de importantes gestiones de nuestro Intendente Raúl Jorge, quien tuvo la convicción de hacer realidad el sueño de contar con el edificio propio para el Secundario. También agradecer al Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien posibilitó que este establecimiento tenga una orientación destinada a lo que es el bachillerato con orientación en turismo, orientación muy importante que puede brindar nuevos servicios a la comunidad de Jujuy, en todo lo que tiene que ver su desarrollo económico y, particularmente, en el ámbito del turismo”. Asimismo, agregó que “ver que se hizo realidad este anhelo del edificio para el nivel secundario es muy importante, porque compartimos este sueño toda la comunidad municipal y también toda la comunidad de Alto Comedero. Este establecimiento fue un hito en la historia de este barrio cuando el Intendente de aquel entonces, Hugo Conde, soñó con todo esto y verlo concretado es muy importante”. Por último, Aguiar hizo referencia al pedido de Hugo Conde sobre la construcción de un polideportivo con techo, “el cambio no para, es constante, permanente, la idea de seguir pensando y soñando para que esté cada día un poco mejor nuestro pueblo es parte del concepto que viene desarrollando nuestro Intendente y el Gobernador, y para eso trabajaremos en conjunto para concretarlo”, finalizó. El acto contó con la participación de la comunidad educativa de la Escuela Municipal Marina Vilte, familiares y vecinos. Acompañaron al gobernador, Gerardo Morales, y al Intendente, Raúl “Chuli” Jorge, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, y los ediles Marta Russo Arriola, Estela Flores, Patricia Moya, Mirian Burgos y José Luis Sánchez. | No Comments » Posted in Política

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.