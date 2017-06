52º ANIVERSARIO DEL BARRIO “19 DE ABRIL” Semana de Jujuy May• 31•17 Concejales participaron de los festejos por el 52º Aniversario del Barrio “19 de Abril”, realizados ayer y enmarcados en la Semana de Jujuy. El evento contó con actividades entre las que se destacan el “Movete”; torneo de futbol infantil y posterior entrega de trofeos; festival folklórico, conjuntos y ballet como espectáculo central y locreada para el final; a su vez, hubo un reconocimiento a vecinos fallecidos –entre ellos la última Presidente del Centro Vecinal, Cristina Zerpa-. Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, sostuvo que “estamos representando al Concejo Deliberante en los barrios, validando nuestra postura de puertas abiertas y planteándole a los vecinos que se pueden acercar y seguir gestionando desarrollos juntos”. “Hoy es un día muy especial, 424 años de la fundación de San Salvador de Jujuy, y el Concejo Deliberante participó en todos los actos protocolares y diferentes actividades, pero está presente todo el año en todos los barrios de la ciudad y debemos seguir trabajando en ese sentido, por el bien común que es lo que nos une”. En este sentido, Patricia Moya indicó que “hace nueve años venimos organizando desde el Municipio festejos por este barrio, y ahora estamos acompañando desde el Concejo Deliberante. Es importante recordar a su ex presidenta, la Señora Cristina Zerpa, que ha hecho muchas gestiones por este barrio, con quien trabajamos mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Para finalizar, Francisco Ruíz afirmó: como todos los años festejamos con el acompañamiento de los vecinos y funcionarios, realizamos un campeonato infantil y disfrutamos el espectáculo de varios conjuntos. También estamos gestionando un espacio físico, la sede propia es nuestro objetivo para poder brindar un mejor servicio a los vecinos. Del acto formaron parte los vecinos del barrio, encabezado por el presidente del Centro Vecinal, Francisco Ruíz; concejales Lisandro Aguiar y Patricia Moya; y autoridades municipales María Sáenz, Directora de Participación Ciudadana; Gustavo Muro, Secretario de Coordinación de Gabinete; José Rodríguez Bárcena, Secretario de Cultura y Turismo; Luciano Córdoba, Secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. | No Comments » Posted in Sociedad

