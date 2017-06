CONCEJALES Y VECINOS INAUGURARON UN MONOLITO EN HOMENAJE A LOS CAÍDOS POR MALVINAS En el 52° aniversario del barrio Chijra May• 31•17 En un nuevo aniversario, el Nº 52 del barrio Chijra, los concejales acompañaron a los vecinos de la zona, en la inauguración de un monolito en homenaje a Rubén Torres y Aristóbulo Farfán, dos combatientes de la Guerra de Malvinas, que perdieron la vida en el hundimiento de crucero Ara General Belgrano y eran vecinos del barrio cumpleañero. Al finalizar la ceremonia, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó: “estamos felices de estar juntos a los vecinos celebrando un nuevo aniversario de su creación, ayudando a los festejos e instando al trabajo en conjunto con el Centro Vecinal, los vecinos, la Municipalidad y el Concejo”. Destacó también la inauguración de la plazoleta, con el monolito en honor a los “Vecinos de Chijra, que perdieron su vida, en una guerra injusta”. Por último, el concejal Federico Noro señaló que “es muy importante estar junto a los vecinos para el cumpleaños de este tradicional barrio”. Resaltó la colaboración del Concejo, “para ayudar a los vecinos en sus demandas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Participaron de los actos celebratorios, los concejales, Lisandro Aguiar, Patricia Moya, José Luis Sánchez y Federico Noro, que junto a las autoridades municipales y las autoridades del Consejo Vecinal, entregaron presentes a los familiares de ambos soldados fallecidos en el conflicto bélico. | No Comments » Posted in Sociedad

