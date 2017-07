Concejales participaron del acto inaugural de la Fiatur Jul• 06•17 Fue declarada de Interés Municipal Se realizó la inauguración de la 5ta Edición de la Feria Internacional Andina de Turismo de la región que tiene como objetivo favorecer y consolidar negocios, promoción de los empresarios y posicionamiento de los destinos turísticos. Participaron en representación del Concejo Deliberante, los ediles Lisandro Aguiar y José Luis Sánchez. La FIATUR se realizará en el Hotel Ohasis hasta el 30 de junio, con el propósito de dar a conocer los productos y servicios turísticos de las provincias del norte argentino (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y la Rioja), como así también de los países de Perú, Bolivia y Chile, favoreciendo la socialización y ronda de negocios entre operadores y prestadores de servicios públicos y de servicios turísticos de dichos países. En este marco, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó: esta Feria es un hecho muy significativo para a la ciudad y para la región, la declaramos de Interés Municipal y por esa razón consideramos importante estar aquí, porque es una posibilidad de desarrollo y de generar fuentes de trabajo. Hay operadores de diferentes países latinoamericanos, es un gran momento para potenciar la región en su conjunto particularmente nuestra ciudad y nuestra provincia. Este trabajo no se podría desarrollar sin el apoyo institucional del gobernador Gerardo Morales junto al Ministro de Cultura y Turismo de la provincia y el intendente Chuli Jorge. Por su parte el concejal José Luis Sánchez comento que “estamos acompañando este desafío que tiene el Gobierno de la provincia de profundizar mecanismos de desarrollo económico de nuestra provincia, y en este sentido el turismo tiene un rol importantísimo como generador de desarrollo económico. Desde el Concejo Deliberante declaramos esta Feria de Interés Municipal, sabiendo que también es voluntad de nuestro intendente promover y darle difusión a estos encuentros que promocionan el turismo como herramienta de desarrollo”. Por último, el presidente de Consejo Federal de Turismo, Mariano Ovejero, haciendo referencia a la organización del evento destacó: quiero felicitar a Jujuy por esta nueva FIATUR, que genera encuentro de diálogos en relación al turismo y este año queremos romper el esquema de competencia y conseguir el trabajo en conjunto y de articulación entre las regiones”. De la apertura de la Fiatur, además de los concejales participaron el Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, el Intendente Raúl Jorge, el presidente de Consejo Federal de Turismo Mariano Ovejero, funcionarios provinciales, municipales y público en general | No Comments » Posted in Política

