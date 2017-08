En la 10° Sesión Ordinaria Se aprobó el Plan Municipal de Lucha y Concientización contra el Grooming y el Ciberbullyng Ago• 03•17 En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó la ordenanza N° 7065 que establece la instauración del Plan Municipal de Lucha y Concientización contra el Grooming y el Ciberbullyng. A partir de la misma, se instrumenta al Ejecutivo Municipal para desarrollar acciones de concientización y brindar a la comunidad herramientas para prevenir y erradicar la problemática. La norma fue impulsada por el concejal Facundo Figueroa Caballero que señaló en referencia a la aprobación de esta ordenanza que “el grooming y el ciberbulling es un delito que ha sido reconocido en varios países. Además, esta problemática provoca una profunda preocupación y es importante que en el ámbito municipal se hagan todos los esfuerzos para desarrollar mecanismos de carácter preventivo, asistencial y que se complementen con los esfuerzos que la Provincia y la Nación puedan realizar en igual sentido para erradicarla” destacó. En la ordenanza se entiende al Grooming como las prácticas de acoso y abuso sexual contra niños o jóvenes que, en la mayoría de los casos, suceden a través de las redes sociales, con la intención de establecer lazos de amistad y así obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor, posibilitando un encuentro sexual con el mismo. Mientras que al Ciberbullyng, es el conjunto de acciones y conductas psicológicas de acoso llevadas a cabo por niños o adolescentes contra otros que conlleven hostigamiento, amenazas y humillación realizada desde las redes sociales, teléfonos móviles u otras tecnologías similares. Una vez promulgada por el Ejecutivo, el órgano municipal deberá promover la coordinación de tareas con autoridades provinciales a los efectos de desarrollar en las instituciones educativas la concientización, información, prevención y diseñará acciones a fin de prevenir y acompañar a los alumnos en esta problemática por parte del equipo interdisciplinario. También a través de la página web se realizará la difusión y se implementará un link en donde la población pueda realizar denuncias y sugerencias relacionadas con la problemática | No Comments » Posted in General

