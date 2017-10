Se concretó la audiencia pública por tenencia responsable de mascotas Sep• 27•17 Con la participación de 24 expositores y en instalaciones de la Sala Teatral “Jorge Accame” se concretó esta mañana la Audiencia Pública por la Tenencia y Cría Responsable de Animales Domésticos, Domesticables y Maltrato de los mismos, impulsada por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. La misma fue solicitada con el objeto de abordar el proyecto sobre el tema que se encuentra en análisis en el seno del parlamento capitalino y que, luego de esta audiencia tendrá despacho en las próximas sesiones, teniendo en cuenta todo lo que dijo en esta jornada. En este sentido, los ediles capitalinos analizarán las exposiciones escritas y orales para sacar el mejor proyecto posible. En ese sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, remarcó que “fue una jornada de mucha participación, con muchos expositores y también con varios más que llegaron tarde a la inscripción y pidieron incorporar sus ponencias por escrito, cosa que fue aceptada, ya que estamos buscando los aportes y la construcción a fin de tener la mejor ordenanza posible”. Asimismo, agregó que “algunos ejes a lo largo de los discursos en común estuvieron relacionados con la educación, la comunicación de cada una de las obligaciones que implica la tenencia responsable de mascotas, también la castración y las campañas de vacunación. Ahora nos toca a los concejales reunirnos con las distintas ponencias, las versiones taquigráficas serán distribuidas a cada uno de los concejales, para de esta manera construir entre todos la mejor ordenanza posible, estableciendo con claridad los derechos, obligaciones y las sanciones de aquellos que incumplan la norma”. “También se habló mucho – continuó Aguiar – sobre el maltrato, la idea es sancionar fuertemente todo tipo de maltrato animal, además de las previsiones que ya existen a nivel provincial y nacional”.

Por último, Aguiar enfatizó que “fue una audiencia pública muy importante, porque inclusive vino gente del interior de la provincia a participar, a pesar de tratarse de una norma que regirá en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, todos ellos realizaron muchos aportes y estamos muy contentos por lo que fue esta instancia de participación”, finalizó. Al respecto, la impulsora del proyecto en cuestión, la concejal radical Marta Russo Arriola, afirmó que “se va a trabajar con las protectoras de animales para que salga este proyecto de ordenanza, la audiencia es un buen mecanismo de participación ciudadana porque el Concejo Deliberante es una institución de puertas abiertas que está dando lugar a que participen los vecinos. Esta audiencia pasa por la concientización y la educación. Además la idea de este proyecto es la de unificar y actualizar las normativas vigentes para proteger a los animales”. Asimismo, agregó que “la Municipalidad está trabajando, poniendo en condiciones la canillera, ya realizó una parte, estaría empezando la otra. Tenemos que realizar una difusión en todos lados para que no se abandone y maltrate a los animales, porque esta audiencia se realizó con el fin de escuchar críticas, aportes y sugerencias para que cuando salga el despacho de la ordenanza sea los más beneficiosa posible para la comunidad”. Con exposiciones de particulares, veterinarios, representantes de asociaciones protectoras de animales y hasta diputados provinciales, entre otros, se habló principalmente en realizar campañas de castración y esterilización gratuita de perros y gatos, y mejorar su difusión, pensando en la erradicación de la superpoblación de perros en la vía pública. A su vez los disertantes pusieron de manifiesto la importancia de la vacunación antirrábica, al tiempo que los representantes de las distintas pidieron ayuda para cubrir gastos veterinarios. La Audiencia Pública fue presidida por el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, acompañado de los concejales Marta Russo Arriola, Patricia Moya, Estela Flores, Mirian Burgos, José Luis Sánchez, Santiago Jubert y Federico Noro. Más los secretarios Parlamentario Jorge Beller y Administrativa Virginia Llapur. Los expositores Roxana Laura Giménez, Estudiante Juan Nieva, Veterinario, Ex Jefe de Agencia INTA, Puesto de Hornillos Ángela Vanesa Zárate, Representante a la Asociación Voz Animal José María Albizo Cazón, referente provincial de la Coalición Cívica ARI Adriana Mercedes Humacata, Representante de la Organización Comunitaria “No lo atropelles, déjalo cruzar”. Carmen Rosa Mamaní, Presidente del Kennel Club Jujuy Juan Alberto González, Coordinador Concientizando Jujuy Sofía Antonieta Jakabs, Voluntaria de Narices Frías Jujuy. Luis Alberto Cabrera, Representante de la Fundación Néstor Chaile María Rusi Nová, de la Institución Hermanas Siervas del Espíritu Santo Analía Quispe, Referente de la Asociación Amigos del Animal. Selva Rosa Ramírez, Particular. Ariel Samuel Lozano, Presidente del Círculo Médico de Veterinarios de Jujuy. María Raquel Moreno, Particular. Rosa Liliana Tapia, Representante de la Asociación Docente GAIA Victoria Luna Murillo, Diputada Provincial Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Jujuy. Julio César Mamaní, Representante del Grupo AVES Jujuy laudia Raquel Rocabado, Particular Cintia Esperella, Particular, Rescatista Ana Cecilia Velásquez, Rescatista Independiente. Mónica Schmerbach, Voluntaria Particular Jacinto Fernández, Particular Néstor Armando Sanabia, Diputado Provincial del Bloque UCR Dr. Veterinario Ricardo Hueda Catolini, Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. | No Comments » Posted in General

