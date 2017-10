REPAVIMENTACIÒN DE PACHI GORRITI “Año récord en obras de pavimentación” Oct• 03•17 Con gran beneplácito de los vecinos de Barrio San Pedrito, el Intendente “Chuli” Jorge acompañado por el titular del Deliberante Capitalino y funcionarios, dejó inaugurada la pavimentación de la Pachi Gorriti respondiendo a la inquietud de la comunidad, acentuando la mejora de la red vial del ejido capitalino. En ese contexto, tras el corte de cintas, el Presidente del Concejo Deliberante Capitalino, Dr. Lisandro Aguiar entre otros conceptos ponderó la concreción de este tipo de obras, como “el trabajo en equipo que acciona todos los mecanismos para responder a los requerimientos de la comunidad”. Luego se refirió a la cantidad de cuadras repavimentadas en este año “son más de cincuenta, como en este caso nueve cuadras de pavimento flexible, que contribuye a la mejor circulación vial”. Desde el municipio y el deliberante se accionó en la ordenanza de emergencia vial, respondiendo a la sociedad sobre el estado de la red vial, “también como resultado de las gestiones del Intendente Jorge en Buenos Aires, posibilitaron estas marcadas mejoras” definió Aguiar. Luego usó la palabra el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Arq. Raúl “Chuli” Jorge, quien calificó al accionar de las instituciones vecinales como “canalizadoras de las necesidades de su barrio y el municipio tiene individualizados estos requerimientos a través de las Secretarías de Obras Públicas y Servicios, lo que tiene que ver con la infraestructura de los distintos sectores de la ciudad”. Sobre su concreción destacó “gestionar desde nación con programas que se vuelven más prácticos si hay bancos de proyectos, como los que cuenta el municipio, lo que viabilizan estas obras”. En este sentido el Intendente Jorge hizo notar que “desde el 2008 al presente año, tal vez sea en el que más respuesta tuvimos a las gestiones, entendiendo que podemos multiplicarlas para la concreción de obras a través del financiamiento, también trabajando con provincia”. Sobre licitaciones y concursos afirmó “tendremos el año record en San Salvador de Jujuy en obras de pavimentación, convenios con provincia avalan a través de fondos fiduciarios obras de esta característica”. Acompañaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Arq. Raúl Jorge, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lisandro Aguiar; concejales, Secretarios de Gobierno, Obras Públicas, Hacienda y Cultura y Turismo; Dr. Gastón Millón, Arq. Aldo Montiel, Lic. Agustina Apaza y José Rodríguez Bárcena respectivamente; Subsecretario de Gobierno, Néstor Barrios; Subsecretaria de Desarrollo Humano, Dra. Daniela Amerise; Secretario del Sector Público de Provincia, Leandro Giubergia; Roberto Soraide titular de Higiene Urbana; María Galán, Directora de Políticas Socio Culturales; Mirta Humacata, Directora de Adultos Mayores; demás funcionarios municipales y vecinos. | No Comments » Posted in Política

