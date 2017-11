Brindando herramientas para seguir adelante TALLERES DE CAPACITACIÓN DE JÓVENES Nov• 15•17 El intendente Raúl “Chuli” Jorge ponderó los cursos de capacitaciones que se dictan desde la Dirección de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de la Capital al señalar que los mismos sirven de “contención de sectores de la sociedad” y además buscan ser salidas “laborales de jóvenes que se van incorporando al mundo de los mayores”. Esta expresiones fueron vertidas por el jefe comunal “Chuli” Jorge, al participar de una exposición de los talleres de capacitación de la Dirección de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud realizado hoy en el acceso al edificio “Dr. Raúl Alfonsín”, acompañado por el secretario de Gobierno, Dr. Gastón Millón; el secretario de Servicios Públicos, Aldo Montiel; el titular del organismo expositor Pablo Martínez y Viviana Marín, coordinadora de Educación No Formal del Ministerio de Educación de la Provincia” En este marco, los stand reflejaban el trabajo que los mismos jóvenes fueron realizando bajo inquietudes comunes, fue así que se encontraban expositores de artesanía en ferro fácil, energía solar, tango, folklore, Concejo Deliberante Estudiantil y programa contra el Bullying. “La Dirección de Juventud y Adolescencia viene trabajando en cuestiones que tienen que ver con valores, como por ejemplo la campaña contra el Bullying , que no solo se desarrolla en las fiestas de los estudiantes, sino que se está permanentemente con este flagelo, además de actividades comprometidas la con salidas laborales y vocaciones”, sostuvo el jefe comunal. Destacó luego los talleres de peluquería, folklore, danza, artesanía en ferro fácil, etc. “tiene que ver con la contención de sectores, que buscan justamente ser pro-activos, culturales y productivos, con salidas verdaderas para la problemática de los jóvenes que se van incorporando al mundo de los mayores; en la conformación de la familia o integración de grupos o parejas que van tomando más responsabilidad con la vida , por eso es muy importante de lo que se hace a través de la Dirección de Juventud y Adolescencia”. En tanto Pablo Martínez consideró que las actividades que se vienen realizando desde la Dirección de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud son “medios de contención y de formación de algún oficio, que también les puede dar la posibilidad de trabajar o perfeccionarse en algún oficio además de proporcionarles recursos humanos”. Los interesados en adquirir algún oficio deberán dirigirse a calle Santa Catalina 801 del barrio Alto Gorriti en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 | No Comments » Posted in General

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.