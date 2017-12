Se realizó la última sesión ordinaria en el Concejo Deliberante Dic• 14•17 Concejales capitalinos concretaron esta mañana la sesión ordinaria N° 17, última del presente periodo legislativo, en la misma se aprobaron diferentes ordenanzas, muchas de ellas relacionadas a eximiciones, acuerdos y declaraciones de interés municipal en beneficio de la ciudadanía capitalina. La sesión fue presidida por la concejal Mirian Burgos, que finalizada la sesión se refirió a algunos de los proyectos aprobados, como la Guía de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, “muy importante por los ataques constantes hacia las mujeres, una problemática que debemos abordar”, afirmó la Vicepresidente 1° de la institución.

Del mismo modo, apoyó la Minuta de Comunicación que refuerza la ordenanza N° 6980/16, referida a las restricciones en la venta de pirotecnia (no se puede hacer de forma ambulante ni pueden comprar menores de 16 años), afirmando que ejercer un mayor control ayudaría a controlar los numerosos accidentes provocados año a año. Por último, mencionó la posibilidad de una sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos, como así también el Proyecto de Ordenanza Impositiva Ejercicio 2018, certificando que tras la reunión del día martes con la Secretaria de Hacienda y el Director General de Rentas, han subsanado todas las inquietudes que tenían los concejales y van por buen camino hacia la aprobación del proyecto. Por su parte, el concejal Federico Noro hizo referencia a otros proyectos ingresados en esta última sesión, como la necesidad del cumplimiento de ordenanzas preventiva en cuanto al dengue o la desratización y desinfección de chatarreras. Ordenanzas aprobadas En la sesión los concejales aprobaron la Minuta de Comunicación N° 76, propuesta por el concejal Miguel Morales del Bloque Partido Justicialista, referente a regular el uso, exhibición, comercialización y deposito de Artificios Pirotécnicos en el ejido Municipal de San Salvador de Jujuy, en la norma se establece el cumplimiento estricto de lo establecido por la Ordenanza N° 6980/2016, referida a la venta de pirotecnia. También la ordenanza N° 7120 del Bloque UCR, impulsada por la concejal Patricia Moya referente a la creación de “Guía de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la misma se crea en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, destinada a los seis distritos territoriales. De igual manera, los concejales aprobaron la imposición de nombre de Rio Xibi Xibi, a una calle del Barrio Alto Gorriti de nuestra ciudad, mediante ordenanza N° 7134. También la ordenanza N° 7135 en la que acordaron imponer el nombre de “Éxodo Jujeño”, a una arteria del sector del Barrio Alto Comedero de nuestra ciudad. Además impusieron el nombre en forma definitiva del Barrio Fin de Semana- Lote Perovic- de Alto Comedero, al sector comprendido entre: La Ruta Nacional N° 9, y el Canal Derivador del Dique Los Molinos, El Arroyo Blanquito y el Barrio Finca Perovic de nuestra ciudad. La Minuta de Comunicación N° 70, referente a imponer la obligación de colocar carteles identificatorios en Código Braille con los nombres de las calles, pasajes, avenidas y paradas de colectivos que comprenden el casco céntrico de la cuidad. De igual manera, la Minuta de Comunicación N° 74, referida a colocar cestos de residuos en los diferentes refugios de colectivos en los barrios de nuestra ciudad, previo estudio de relevamiento. También la Minuta de Declaración N° 115, impulsada por el edil Santiago Jubert, que declara de Interés Municipal y Cultural a la primera “Expo Gaucha”, a realizarse el día 7 de Diciembre del corriente año en la ciudad. Participaron de la sesión, la Vice Presidente del Concejo Deliberante, Mirian Burgos; los concejales Santiago Jubert, Marta Russo Arriola, Patricia Moya, Estela Flores, José Luis Sánchez, Facundo Figueroa, Federico Noro, Miguel Morales y Marcelo García | No Comments » Posted in Política

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.