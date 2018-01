“Jujeños”: el grupo recibió una distinción en Jesús María Ene• 24•18 El grupo recibió una mención de Honor en el Festival de Doma y Folclore por el CD “Guitarrero”. Además se preparan para presentar su nuevo disco y recibir a una gran multitud en la Ciudad Cultural para participar de Carnaval de Los Tekis. El grupo de folclore piso fuerte en el escenario del Festival de Jesús María 2018, obtuvo una mención de honor y presentan un nuevo material discográfico titulado “Guitarrero”.Sus integrantes, Omar Monaldi, Josú Rangeón y Gastón Yañez, hablaron sobre su nuevo material y demostraron satisfacción ante este logro.Cabe mencionar que durante la noche en la que el grupo fue galardonado, se entregaron solamente 4 distinciones, de las cuales una fue para el grupo “Jujeños” lo cual los alienta a seguir creciendo en la música. La noticia sobre la nominación ante este premio los hizo regresar a Jesús María y llevarse una gran sorpresa. El día en el cual participaron del festival, lo hicieron en la misma noche en la que cantaron Los Tekis con quienes compartirán el escenario en la Ciudad Cultural en el marco del festejo del Carnaval 2018. Historia del grupo Sus integrantes son Fabián Núñez en batería; Fabricio Villanueva en bajo; Diego Acuña en teclados; Dody Nogales en primera guitarra; Cheo Cari en guitarra rítmica; Pablo Alarcón en vientos; José Rangeón en voz, guitarra y bandoneón; Gaston Yañez en percusión; Omar Monaldi voz y guitarra y Adrián Segovia en asistencia. Ellos llevan siete años en la música pero primeramente su nombre fue “Así nomás”y aproximadamente hace más de un año decidieron cambiarlo y llamarse “JUJEÑOS”. | No Comments » Posted in Cultura

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.