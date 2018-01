MINI GYM “Un nuevo espacio para toda la familia” Ene• 24•18 Con el fin de seguir creando espacios tendientes a compartir momentos en familia, seguros y amenos; y a su vez promover hábitos saludables, se puso en funcionamiento el primer Mini Gym en el sector 1 del Parque san Martin junto al gimnasio urbano que hace años ya disfrutan los vecinos de la ciudad. El intendente “Chuli” Jorge invitó a toda la familia al primer Gimnasio Urbano para los niños que fue puesto en funcionamiento en el querido parque. Junto al Secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; la Directora de Deporte y Recreación, “Kitty” Conde y niños de la colonia del parque, este espacio pone a la municipalidad como la 3ª del país en incorporar estos equipos y realizar un trabajo puntual contra la obesidad infantil. En este sentido, “Chuli” Jorge definió esta puesta como “un desafío del municipio al mantener todos los espacios logrados; mejorándolos y expandir las propuestas municipales hacia toda la familia jujeña”. El primer Mini Gym se suma a los 33 gimnasios urbanos para adultos distribuidos en toda la ciudad, donde el secretario de Obras Públicas Aldo Montiel detalló; “Las maquinas son exactamente iguales a los gimnasios para adultos. Están aptas para los más pequeños y el objetivo es que venga la familia, para que trabajen junto a la Dirección de Deportes” La obra en el Centro Deportivo Municipal Nº1 se complementó con las caminerías y conexiones entre la av. España con av. Córdoba, además de una moderna iluminación LED, que dotará de mayor seguridad creando un ambiente apto para ser disfrutado la mayor cantidad de horas posibles. El Gimnasio Urbano ubicado estratégicamente en el corazón del Parque San Martín tiene una demanda extrema ya que la luminaria LED, instalada recientemente en el parque y las avenidas sumó más adeptos al deporte. En este sentido, el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco aseveró que la puesta del Mini Gym se complementa con el PLAE (Plan de Alumbrado Eficiente) implementado desde octubre de 2017 en distintos sectores de la ciudad. “El vecino se ha apropiado de estos lugares por lo que les brindamos más opciones, no es solo iluminar los espacios, sino hacerlos amenos para el vecino y de esta forma incrementar el deporte en los distintos horarios”. La gran apuesta del municipio tiene por objetivo sumar más adeptos infantiles y se acopla al programa de la Dirección de Deportes para una buena nutrición y recreación para los más pequeños. El MiniGym se suma al trabajo que se viene realizando desde la municipalidad en general y la Dirección de Deportes y Recreación en particular, con esta movida de sociabilizar e incorporar en los vecinos hábitos saludables y deportivos en la niñez. “apostamos a momentos en familia, queremos que los chicos disfruten al aire libre y que también se ejerciten. Vemos mucho a los chicos sentados en la pc o con los celulares y nuestro objetivo es que venga toda la familia a ejercitarse”, enfatizó la Directora Conde | No Comments » Posted in Deportes

